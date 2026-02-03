Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания BMW обновит логотип на всех своих автомобилях с февраля

Немецкий автопроизводитель BMW с февраля начнёт комплектовать все свои новые автомобили обновлёнными шильдиками с логотипом марки. Как сообщает BMW Blog, изменения в дизайне настолько незначительны, что могут остаться незамеченными для большинства поклонников бренда.

Обновлённый логотип лишился хромированных элементов: внутреннее чёрное кольцо, отделяющее сине-белые квадранты, и их окантовка теперь имеют матовое покрытие вместо глянцевого. При этом сами фирменные цвета Баварии стали более насыщенными. Новый значок впервые дебютировал на электрокроссовере iX3 в сентябре прошлого года.

Также ожидается, что изменения коснутся и шильдиков спортивных модификаций от подразделения BMW M, которые станут более минималистичными.

Ранее сообщалось, что легендарная «семёрка» — Lada 2107 — по итогам 2025 года стала самым продаваемым автомобилем на российском рынке подержанных легковых машин. Объём её продаж составил 142,3 тысячи экземпляров, что позволило модели занять первое место в годовом рейтинге. Второе место заняла Kia Rio с результатом 120,9 тысячи единиц, на третьем месте оказался Hyundai Solaris (118,2 тысячи).

Больше новостей о машинах, технологиях и дорогах — читайте в разделе «Авто» на Life.ru.