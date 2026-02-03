Компания BMW обновит логотип на всех своих автомобилях с февраля

Обновлённый логотип лишился хромированных элементов: внутреннее чёрное кольцо, отделяющее сине-белые квадранты, и их окантовка теперь имеют матовое покрытие вместо глянцевого. При этом сами фирменные цвета Баварии стали более насыщенными. Новый значок впервые дебютировал на электрокроссовере iX3 в сентябре прошлого года.