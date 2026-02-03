Компания BMW обновит логотип на всех своих автомобилях с февраля

Обновлённый логотип лишился хромированных элементов: внутреннее чёрное кольцо, отделяющее сине-белые квадранты, и их окантовка теперь имеют матовое покрытие вместо глянцевого. При этом сами фирменные цвета Баварии стали более насыщенными. Новый значок впервые дебютировал на электрокроссовере iX3 в сентябре прошлого года.
Также ожидается, что изменения коснутся и шильдиков спортивных модификаций от подразделения BMW M, которые станут более минималистичными.
Ранее сообщалось, что легендарная «семёрка» — Lada 2107 — по итогам 2025 года стала самым продаваемым автомобилем на российском рынке подержанных легковых машин. Объём её продаж составил 142,3 тысячи экземпляров, что позволило модели занять первое место в годовом рейтинге. Второе место заняла Kia Rio с результатом 120,9 тысячи единиц, на третьем месте оказался Hyundai Solaris (118,2 тысячи).
