Россиянам раскрыли подвох при покупке валюты

Об этом предупредила аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, часто бывает так, что на табло у обменников отображается привлекательный курс, однако он может быть актуален только при покупке крупной суммы или же при выполнении определённых условий.
В результате итоговая цена зачастую оказывается совершенно другой, что может привести к нежелательным финансовым потерям. Ещё одним важным аспектом является качество купюр. В продаже до сих пор можно встретить старые серии долларов и евро, которые за границей могут принимать с дисконтом или же вовсе отказывать в их приёме.
В этой связи эксперт советует сразу уточнять год выпуска и серию банкнот, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемами при использовании валюты за границей. При неправильном выборе даже экономия на обмене по курсу может обернуться дополнительными финансовыми затратами и неудобствами, предупредила специалист.
К тому же не менее важен и технический фактор — состояние самой купюры. Повреждённые, испачканные или изношенные банкноты часто не принимаются ни в банках, ни в зарубежных магазинах. Замалеева рекомендует проверять их на месте, прямо при обмене или покупке, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Ещё один риск — это безопасность обменных точек. Особенно это касается мелких розничных обменников с заманчиво выгодными курсами, которые могут скрывать повышенные операционные риски или работать в условиях недостаточной лицензии и контроля. Выбор проверенных и надёжных обменных пунктов — один из способов снизить вероятность возникновения проблем или финансовых рисков.