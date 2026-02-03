Россиянам раскрыли подвох при покупке валюты

В результате итоговая цена зачастую оказывается совершенно другой, что может привести к нежелательным финансовым потерям. Ещё одним важным аспектом является качество купюр. В продаже до сих пор можно встретить старые серии долларов и евро, которые за границей могут принимать с дисконтом или же вовсе отказывать в их приёме.