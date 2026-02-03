Доходы в бюджет Новосибирской области снизились на 4 процента в январе

Бюджет Новосибирской области в январе 2026 года получил на 4 процента собственных доходов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил вице-премьер, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.