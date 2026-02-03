Доходы в бюджет Новосибирской области снизились на 4 процента в январе

Бюджет Новосибирской области в январе 2026 года получил на 4 процента собственных доходов меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил вице-премьер, министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.
По его словам, с начала года в региональный бюджет поступило 14,7 млрд рублей, из которых 12,4 млрд — собственные доходы.
— План по собственных доходам в этом году выполнен на 4 процента. Годовая динамика пока отрицательная, −4 процента к аналогичному периоду прошлого года, — сказал Виталий Голубенко.
Он добавил, что кассовое исполнение по расходом составило 20,3 млрд рублей, что составляет 5,5 процента от годового плана.