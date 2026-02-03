Кафе «Пекин» во Владивостоке подлежит сносу — суд встал на сторону прокуратуры

Прокуратура Первореченского района Владивостока добилась в суде полного демонтажа кафе китайской кухни «Пекин», расположенного на Океанском проспекте, 169, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Установлено, что земельный участок в районе Некрасовского путепровода во Владивостоке занят хозяйствующим субъектом путём размещения объекта общественного питания в нарушение правил охранной зоны тепловых сетей и вопреки целевому использованию», — говорится в сообщении.
В связи с этим прокурор подал иск об обязании юридического лица демонтировать строение, освободить территорию и привести её в первоначальное состояние. Суд исковые требования удовлетворил в полном объёме.
Напомним, что ещё в октябре 2025 года суд наложил запрет на эксплуатацию объекта. Кафе «Пекин», которое до лета 2025 года носило название «У семи дорог», функционировало на этом месте многие годы.
Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.
Напомним, известный пит-стоп Coffee Machine на улице Катерной во Владивостоке демонтировали по предписанию прокуратуры. Но после завершения оформления документов он должен вернуться, рассказал корр. ИА PrimaMedia сооснователь Coffee Machine Дмитрий Лутченко.