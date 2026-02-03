Застройщик хочет построить 36-этажную башню под Некрасовским путепроводом во Владивостоке

Проект, который пока доступен общественности, предполагает строительство двух башен — бизнес-центра и гостиницы. Между ними застройщик хочет построить торгово-развлекательный комплекс с аквапарком. Там же было запланировано строительство большой парковки. Сейчас же застройщик хочет увеличить максимальную этажность с 30 до 36 этажей.