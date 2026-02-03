Застройщик хочет построить 36-этажную башню под Некрасовским путепроводом во Владивостоке

Застройщик из Владивостока, который строит ЖК на Нейбута и теннисный корт на Татарской, пытается добиться отклонения от предельных параметров строительства в районе Некрасовского путепровода. Соответствующие общественные обсуждения начались в администрации Владивостока, пишет Vl.ru.
Проект, который пока доступен общественности, предполагает строительство двух башен — бизнес-центра и гостиницы. Между ними застройщик хочет построить торгово-развлекательный комплекс с аквапарком. Там же было запланировано строительство большой парковки. Сейчас же застройщик хочет увеличить максимальную этажность с 30 до 36 этажей.
Ранее сообщалось о том, что правительство Приморского края начало работу по переносу нефтебазы из Владивостока. Под нее нашли подходящий участок в Шкотовском округе.