Застройщик хочет построить 36-этажную башню под Некрасовским путепроводом во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 февраля, ФедералПресс. Во Владивостоке снова активизировались разговоры о застройке части территории под Некрасовским путепроводом. Застройщик надеется получить разрешение на строительство башни в 36 этажей.

Источник: Reuters

Застройщик из Владивостока, который строит ЖК на Нейбута и теннисный корт на Татарской, пытается добиться отклонения от предельных параметров строительства в районе Некрасовского путепровода. Соответствующие общественные обсуждения начались в администрации Владивостока, пишет Vl.ru.

Проект, который пока доступен общественности, предполагает строительство двух башен — бизнес-центра и гостиницы. Между ними застройщик хочет построить торгово-развлекательный комплекс с аквапарком. Там же было запланировано строительство большой парковки. Сейчас же застройщик хочет увеличить максимальную этажность с 30 до 36 этажей.

Ранее сообщалось о том, что правительство Приморского края начало работу по переносу нефтебазы из Владивостока. Под нее нашли подходящий участок в Шкотовском округе.