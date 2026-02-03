Арендное жилье для бюджетников построят в труднодоступных районах Хабаровского края

«Арендные дома будут построены в том числе в труднодоступных населенных пунктах края. После определенного срока работники бюджетной сферы, снимающие это жилье, смогут выкупить его в собственность. Нормативный правовой акт, в котором будет закреплен порядок предоставления в аренду и выкупа квартир, сейчас прорабатывается. Объемы будущего строительства сейчас также еще рассчитываются», — отметил региональный оператор.