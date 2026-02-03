Арендное жилье для бюджетников построят в труднодоступных районах Хабаровского края

В отдаленных районах и округах Хабаровского края построят арендное жилье для работников бюджетной сферы. Речь идет о муниципалитетах, где наиболее остро стоит проблема нехватки кадров. Доступное жилье поможет закрепить и привлечь высококвалифицированных специалистов на эти территории. Тем более, что арендаторы получат возможность выкупить квартиры в собственность, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Проект пилотный. Сейчас в предварительный перечень территорий, где предполагается строительство, вошли районы, где возможно комплексное малоэтажное или индивидуальное жилищное строительство и подключение к сетям инженерного обеспечения. Это территории в Амурском, Верхнебуреинском, Ульчском и Нанайском районах, в Охотском и Солнечном округах», — рассказали в министерстве строительства края.
Профинансируют проект за счет краевых бюджетных инвестиций. Региональным оператором выступит АО «ЗАСТРОЙЩИК.27».
«Арендные дома будут построены в том числе в труднодоступных населенных пунктах края. После определенного срока работники бюджетной сферы, снимающие это жилье, смогут выкупить его в собственность. Нормативный правовой акт, в котором будет закреплен порядок предоставления в аренду и выкупа квартир, сейчас прорабатывается. Объемы будущего строительства сейчас также еще рассчитываются», — отметил региональный оператор.
Напомним, в крае уже успешно реализуется президентская программа «Доступное арендное жилье в ДФО». До конца 2027 года планируется построить более 2 тысяч квартир.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что в этом году выберут еще 18 земских учителей, которые будут учить детей в школах отдаленных территорий региона.