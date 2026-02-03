«Омск РТС» вложит миллионы в исследование теплопотерь после серии взысканий

К потенциальным претендентам предъявляется ряд требований, в том числе наличие в штате организации 3 инженеров по наладке и испытаниям оборудования, а также «обеспеченность» оборудованием, включая не менее 8 самопишущих термометров с ценой деления не более 0,1°С, а также переносной расходомер.