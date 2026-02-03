«Омск РТС» вложит миллионы в исследование теплопотерь после серии взысканий

По состоянию на вторник, 3 февраля 2026 года, на онлайн-площадках ведется поиск подрядчика для проведения «испытаний на тепловые потери лучей теплосети для нужд АО “Омск РТС”.
За отведенные 7 месяцев, до середины сентября 2026 года, привлекаемой организации необходимо исследовать теплопотери на 26 участках (лучах) трубопроводов, пролегающих от четырех омских ТЭЦ (ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5), а также Кировской районной котельной. Их совокупная протяженность, согласно документации, превышает 332 километра.
К потенциальным претендентам предъявляется ряд требований, в том числе наличие в штате организации 3 инженеров по наладке и испытаниям оборудования, а также «обеспеченность» оборудованием, включая не менее 8 самопишущих термометров с ценой деления не более 0,1°С, а также переносной расходомер.
Максимальная сумма, предложенная за проведение исследований, составляет порядка 11,14 миллиона рублей.
Ранее стало известно как минимум о двух судебных решениях по взысканию с «Омск РТС» средств, начисленных «Тепловой компании» за сверхнормативные потери при порывах на трубопроводах, речь идет о десятках миллионов рублей.