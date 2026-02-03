Рынок драгметаллов рухнул после спекулятивного ажиотажа

Серебро за неполные сутки потеряло 26% стоимости — это максимальное однодневное снижение за весь период наблюдений. Золото подешевело на 9%, показав худшую динамику более чем за десять лет. Резкий разворот рынка произошел после сообщений о решении президента США Дональда Трампа выдвинуть Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы.