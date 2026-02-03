Ричмонд
Рынок драгметаллов рухнул после спекулятивного ажиотажа

На мировых биржах зафиксировано крупнейшее в истории падение цен на драгоценные металлы.

На мировых биржах зафиксировано крупнейшее в истории падение цен на драгоценные металлы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные торговых площадок.

Серебро за неполные сутки потеряло 26% стоимости — это максимальное однодневное снижение за весь период наблюдений. Золото подешевело на 9%, показав худшую динамику более чем за десять лет. Резкий разворот рынка произошел после сообщений о решении президента США Дональда Трампа выдвинуть Кевина Уорша на пост главы Федеральной резервной системы.

Новость из Белого дома привела к стремительному укреплению доллара. На этом фоне крупные инвесторы начали массово закрывать позиции в драгметаллах, что запустило цепную реакцию распродаж. Под давлением оказались прежде всего спекулятивные позиции, сформированные в период недавнего ценового ралли.

Руководитель отдела трейдинга компании Heraeus Precious Metals Доминик Шперцель охарактеризовал происходящее как беспрецедентное. По его оценке, золото на короткое время утратило статус защитного актива и стало объектом агрессивных спекуляций.

Еще накануне на пике ажиотажа унция золота стоила около 5 595 долларов, а серебро поднималось до 121 доллара. После появления информации о возможных кадровых изменениях в ФРС крупные фонды, в том числе в Китае, начали фиксировать прибыль, что и спровоцировало обвальное движение цен.

