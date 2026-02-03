У игроков популярного экшена списали 6 млн рублей из-за сбоя платежной системы

Разработчики студии Hypergryph раскрыли подробности инцидента с некорректными списаниями средств у игроков в Arknights: Endfield (ролевая игра в жанре экшен), произошедшего из-за сбоя в работе платежной системы PayPal. Об этом сообщает издание Eurogamer.
Как заявили в компании, проблема возникла при обработке платежей, совершенных через официальный лаунчер и сайт пополнения. В результате у части пользователей происходили повторные и завышенные списания средств. Максимальная сумма одного ошибочного платежа достигла 5289 долларов, что эквивалентно примерно 407 тыс. рублей.
По данным Hypergryph, общий объем некорректных транзакций составил около 80 тыс. долларов — порядка 6,1 млн рублей. Сбой затронул 3429 заказов на разных серверах и около 1800 игроков. Все пострадавшие пользователи получили полный возврат средств.
В компании подчеркнули, что все внутриигровые предметы, приобретенные в результате ошибочных списаний, у игроков изыматься не будут. Одновременно PayPal временно отключен в качестве способа оплаты до завершения дополнительных проверок и тестирования.
После инцидента разработчики провели внутренний аудит и усилили систему мониторинга заказов. Также были внедрены дополнительные меры контроля при взаимодействии с внешними платежными провайдерами, чтобы исключить повторение подобных ситуаций.
