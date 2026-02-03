У игроков популярного экшена списали 6 млн рублей из-за сбоя платежной системы

Как заявили в компании, проблема возникла при обработке платежей, совершенных через официальный лаунчер и сайт пополнения. В результате у части пользователей происходили повторные и завышенные списания средств. Максимальная сумма одного ошибочного платежа достигла 5289 долларов, что эквивалентно примерно 407 тыс. рублей.