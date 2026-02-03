В Омске ищут сотрудников на зарплату от 70 до 150 тысяч рублей

На зарплату от 80 до 120 тысяч рублей может рассчитывать управляющий ветеринарной клиникой. Ищут сотрудника, который не только организует работу клиники, но и станет настоящим лидером для команды. Нужно будет организовывать все процессы, контролировать качество услуг, управлять командой, анализировать ключевые показатели, планировать и оптимизировать работу клиники, вести отчетность, взаимодействовать с собственником и внешними партнерами. Важен опыт работы в ветклинике от года, любовь к животным, минимальное знание рынка зоотоваров, опыт управления коллективом, знание 1С, а также навыки организации процессов и работы с клиентами. График 5/2 с 9:00 до 20:00.