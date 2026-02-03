В Омске ищут сотрудников на зарплату от 70 до 150 тысяч рублей

Самую высокую зарплату, по версии «Зарплата.ру», в Омске предлагают руководителю центра развития и коммерческой деятельности в медицинской организации. Здесь специалисту предлагают зарплату от 130 до 150 тысяч рублей. Предстоит, в частности, управлять отделами продаж, маркетинга и клиентским сервисом, формировать бюджет, разрабатывать и реализовывать стратегии коммерческого направления, готовить отчеты. Нужна опят и аналитический склад ума.
На зарплату от 82 до 120 тысяч рублей в Омске ищут водителя мусоровоза. Нужны права категории С и опыт не менее трех лет. График работы 3/3, смена по 11 часов.
На зарплату от 80 до 120 тысяч рублей может рассчитывать управляющий ветеринарной клиникой. Ищут сотрудника, который не только организует работу клиники, но и станет настоящим лидером для команды. Нужно будет организовывать все процессы, контролировать качество услуг, управлять командой, анализировать ключевые показатели, планировать и оптимизировать работу клиники, вести отчетность, взаимодействовать с собственником и внешними партнерами. Важен опыт работы в ветклинике от года, любовь к животным, минимальное знание рынка зоотоваров, опыт управления коллективом, знание 1С, а также навыки организации процессов и работы с клиентами. График 5/2 с 9:00 до 20:00.
От 95 до 110 тысяч рублей будет зарабатывать осмотрщик-ремонтник вагонов. Работа в Приморском крае по графику на выбор: 2/2, 15/15, 30/30. Нужно осматривать вагоны под погрузку и выявлять посторонние предметы. Опыт работы не требуется, компания проведет обучение. Проезд к месту работы оплачивается, предоставляется компенсация найма жилья, есть ДМС и бесплатное лечение в клиниках РЖД, льготная ипотека от 4%. Также при трудоустройстве сотруднику будет выплачено 100 тысяч рублей.
От 70 до 100 тысяч рублей будет получать боец скота на мясоперерабатывающем предприятии. В обязанности входят выполнение операций на линии убоя скота и уборка рабочего места. Требуется готовность работать на линии убоя, внимательность, ответственность, действующая санитарная книжка или готовность ее получить (за счет работодателя). Уровень дохода зависит от разряда: возможно увеличение разряда по результатам работы, при успешном прохождении обучения. График работы 5/2. Есть бесплатное питание в столовой и раз в месяц выдача мясной продукции.