Тенге начал год с укрепления — что происходит с валютным рынком Казахстана

Январь на валютном рынке Казахстана прошел спокойнее, чем многие ожидали. Национальная валюта удержалась и показала умеренное укрепление. Курс тенге вырос на 0,9% до 501,24 тенге за доллар США. Высокий уровень волатильности мировых рынков сделал такой результат уверенным.
Торги стали тише, но контроль над рынком сохранился. Активность на Казахстанской фондовой бирже снизилась. Среднедневной объем торгов иностранной валютой сократился с 359 млн до 306 млн долларов США, а общий объем за месяц составил 5,8 млрд долларов. Снижение оборотов не является тревожным сигналом, так как начало года обычно отличается меньшей деловой активностью.
Одним из ключевых факторов на валютном рынке остаются операции с Национальным фондом. В январе было продано 350 млн долларов США для обеспечения трансфертов в бюджет. Это составило около 6% от общего объема торгов и не оказывало давления на рынок. На февраль прогнозируется аналогичный сценарий, с ожидаемым объемом продаж валюты из Национального фонда от 350 до 450 млн долларов.
Национальный Банк продолжил операции зеркалирования, стерилизовав 350 млрд тенге в январе. В феврале планируется аналогичный объем операций. Этот механизм направлен на изъятие избыточной тенговой ликвидности, сохраняя принцип рыночного нейтралитета.
Важным сигналом стало отсутствие валютных интервенций в январе, что означает невмешательство Национального Банка в формирование курса.
Дополнительным источником валютного предложения стали компании квазигосударственного сектора, продавшие около 206 млн долларов США в рамках обязательной продажи валютной выручки. Пенсионные активы оставались осторожными: доля валютных активов превышала 40%, и покупка долларов не осуществлялась.
В краткосрочной перспективе курс тенге будет формироваться под влиянием ожиданий участников рынка, налоговых выплат, ситуации на мировых финансовых рынках и геополитической обстановки. Национальный Банк подтверждает приверженность режиму гибкого курсообразования, что снижает риск накопления дисбалансов и сохраняет золотовалютные резервы.
Регулятор обещает продолжать раскрывать полную информацию о своих операциях, что укрепляет доверие инвесторов и бизнеса. Начало года показывает стабильность тенге, но вопрос в том, сохранится ли этот баланс весной, когда давление на валютный рынок традиционно возрастает.