Тенге начал год с укрепления — что происходит с валютным рынком Казахстана

Одним из ключевых факторов на валютном рынке остаются операции с Национальным фондом. В январе было продано 350 млн долларов США для обеспечения трансфертов в бюджет. Это составило около 6% от общего объема торгов и не оказывало давления на рынок. На февраль прогнозируется аналогичный сценарий, с ожидаемым объемом продаж валюты из Национального фонда от 350 до 450 млн долларов.