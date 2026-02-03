Нацбанк Казахстана выпустил монету «Шорт-трек» к Олимпиаде-2026

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Olympic Games 2026. Short track из серии «Спорт».
«Шорт-трек — это олимпийская дисциплина конькобежного спорта, отличающаяся высокой скоростью, тактической борьбой и зрелищностью», — указывается в сообщении.
Этот вид спорта входит в программу зимних Олимпийских игр с 1992 года и традиционно привлекает внимание широкой международной аудитории благодаря высокой конкуренции и динамике соревнований, отметили в Нацбанке.
«Коллекционные монеты Olympic Games 2026. Short track изготовлены в партнерстве с немецкой нумизматической компанией MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM)», — отмечается в сообщении.
Монета, отметили в банке, изготовлена из серебра 925 пробы, c применением технологии цветной печати.
Масса монеты — 20 граммов, диаметр — 37 мм, качество изготовления — proof, номинал — 1000 тенге, тираж изготовления — 2000 (две тысячи) штук.
Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.