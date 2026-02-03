Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Казахстана выпустил монету «Шорт-трек» к Олимпиаде-2026

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Национальный банк Казахстана выпустил в обращение коллекционные монеты Olympic Games 2026. Short track из серии «Спорт».

«Шорт-трек — это олимпийская дисциплина конькобежного спорта, отличающаяся высокой скоростью, тактической борьбой и зрелищностью», — указывается в сообщении.

Этот вид спорта входит в программу зимних Олимпийских игр с 1992 года и традиционно привлекает внимание широкой международной аудитории благодаря высокой конкуренции и динамике соревнований, отметили в Нацбанке.

«Коллекционные монеты Olympic Games 2026. Short track изготовлены в партнерстве с немецкой нумизматической компанией MDM Münzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG Deutsche Münze (MDM)», — отмечается в сообщении.

Монета, отметили в банке, изготовлена из серебра 925 пробы, c применением технологии цветной печати.

Масса монеты — 20 граммов, диаметр — 37 мм, качество изготовления — proof, номинал — 1000 тенге, тираж изготовления — 2000 (две тысячи) штук.

Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.