АРРФР выявило расхождения в резервах банков на сотни миллиардов тенге

Качество ссудного портфеля по результатам AQR показало, что доля обесцененных кредитов составила 8,7%, тогда как банки оценивали этот показатель на уровне 7,5%. Доля займов со значительным увеличением кредитного риска выросла с 3,3% до 3,5%. Основной объем дополнительных провизий пришелся на портфели беззалоговых потребительских займов и автокредитования, что связано с применением регулятором данных о квартальных переходах займов по стадиям обесценения для более точной оценки вероятности дефолта (PD).