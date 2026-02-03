Китайская авиакомпания запустит прямой рейс на линии Харбин — Хабаровск

Отметим, что в настоящее время прямого авиасообщения между Хабаровском и китайским городом Харбин нет. Добраться до экономического центра провинции Хэйлунцзян можно лишь с продолжительной пересадкой во Владивостоке. Направление обслуживает российская авиакомпания «Аврора», принадлежащая «Аэрофлоту». Стоимость билета в один конец начинается от десяти с небольшим тысяч рублей.