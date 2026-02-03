Китайская авиакомпания запустит прямой рейс на линии Харбин — Хабаровск

Менеджер отдела рынка филиала китайской авиакомпании China Southern Airlines в провинции Хэйлунцзян Юэ Цзунцин рассказал о планах перевозчика запустить прямой рейс между Харбином и Хабаровском. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на портал Biang.ru, осуществить задуманное должны до конца 2026 года.
Информация была озвучена менеджером в ходе презентации зимних туристических ресурсов города Хэйхэ, которая была организована управлением по культуре и туризму Народного правительства Харбина. Как сказал Юэ Цзунцин, ранее перевозчик восстановил рейс Харбин-Владивосток и планирует увеличить количество вылетов до 3−4 в неделю.
Отметим, что в настоящее время прямого авиасообщения между Хабаровском и китайским городом Харбин нет. Добраться до экономического центра провинции Хэйлунцзян можно лишь с продолжительной пересадкой во Владивостоке. Направление обслуживает российская авиакомпания «Аврора», принадлежащая «Аэрофлоту». Стоимость билета в один конец начинается от десяти с небольшим тысяч рублей.
Напомним, что в конце прошлого года аэропорт Хабаровск объявил о запуске нового зарубежного направления весной-летом 2026 года. Впервые в истории воздушная гавань откроет регулярное сообщение с популярным туристическим городом Вьетнама — Данангом. Первый рейс перевозчик VietJetAir должен выполнить 22 апреля.