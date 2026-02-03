Хабаровский завод запустит производство пластика для дронов

Производство высококлассного филамента для изготовления деталей беспилотников методом 3D-печати собирается запустить Хабаровский механический завод на территории ТОР «Хабаровск». Проект реализуется совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ); общий объём вложений составит 7,4 млн рублей, сообщает пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
«Начало эксплуатации запланировано на II квартал 2026 года, выход на полную производственную мощность ожидается в 2027-м. Проект реализуется совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ); общий объём вложений составит 7,4 млн рублей», — говорится в сообщении.
Проектная мощность предприятия составит 6 тонн филамента в месяц или до 72 тонн в год. Основной продукцией станут нити из PLA и PETG-пластиков — ключевых материалов для аддитивного производства.
«Часть объёма по выпуску готовой продукции уже зарезервирована под долгосрочный контракт с партнером, также мы готовы обсуждать объёмы по выпуску продукции со всеми потенциальными заказчиками. Получение статуса резидента ТОР “Хабаровск” позволит нам сделать производство высококачественного филамента экономически эффективным. Налоговые льготы и поддержка КРДВ дают возможность конкурировать с импортными поставщиками и целенаправленно развивать производство специализированных материалов, критически важных для отечественной индустрии беспилотников», — сообщил генеральный директор ООО «ХМЗ» Павел Стрельцов.
Производство будет организовано на арендуемой площади в 500 кв. м в Хабаровске. В рамках проекта планируется закупка и монтаж производственной линии мощностью 40 кг в час, шредера для вторичного сырья, 3D-принтеров для тестирования продукции, а также организация системы вентиляции и оснащение рабочих мест.
«Проект направлен на импортозамещение в высокотехнологичной нише расходных материалов для 3D-печати, развитие региональной производственной базы и укрепление кадрового потенциала в сфере аддитивных технологий на Дальнем Востоке. Режим ТОР позволяет реализовывать такие проекты максимально эффективно и выгодно. Мы обеспечим резиденту необходимый набор льгот и преференций, будем комплексно сопровождать его деятельность на всех этапах, оказывать поддержку в налаживании кооперационных связей и отношений с поставщиками сырья», — подчеркнул директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин.
Напомним, на ТОР «Хабаровск» по соглашениям с КРДВ инвестиционные проекты реализует 131 резидент с объемом инвестиций на сумму более 431,4 млрд рублей, создается 20,6 тыс. рабочих мест. Бизнес уже вложил в экономику региона 374,6 млрд рублей, создал более 13 тыс. рабочих мест.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что предприятие, которое занимается производством и ремонтом автомобильной и спецтехники, включая поставки транспортных средств военным, стало резидентом ТОР «Хабаровск» с 2023 года. За этот период оно отправило в зону специальной военной операции 120 вездеходов «Ерофей».