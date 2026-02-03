Хабаровский завод запустит производство пластика для дронов

«Проект направлен на импортозамещение в высокотехнологичной нише расходных материалов для 3D-печати, развитие региональной производственной базы и укрепление кадрового потенциала в сфере аддитивных технологий на Дальнем Востоке. Режим ТОР позволяет реализовывать такие проекты максимально эффективно и выгодно. Мы обеспечим резиденту необходимый набор льгот и преференций, будем комплексно сопровождать его деятельность на всех этапах, оказывать поддержку в налаживании кооперационных связей и отношений с поставщиками сырья», — подчеркнул директор КРДВ Хабаровск Алексей Разин.