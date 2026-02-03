Беларусь продлила запрет на маркировку алкоголя в недружественных странах

В частности, документом устанавливается запрет импорта услуг по маркировке акцизными марками Беларуси алкогольных напитков, ввозимых на белорусскую территорию, оказываемых юридическими и физическими лицами иностранных государств, которые совершают недружественные действия против Беларуси, ее граждан и организаций.
Согласно постановлению, недружественными странами являются государства — члены Евросоюза, Австралия, Албания, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Северная Македония, США, Черногория, Швейцария.
Контроль за соблюдением этой специальной ограничительной меры Совмин поручил осуществлять Государственному таможенному комитету.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31 декабря 2027 года включительно.
Запрет на маркировку.
Власти Беларуси ввели запрет на маркировку импортируемых в страну алкоголя на территории недружественных государств в апреле 2022 года.
В пресс-службе правительства тогда поясняли, что это решение принято для защиты национальных интересов.
Таким образом, «недружественные» алкогольные напитки могут маркироваться белорусскими акцизами только на складах временного хранения или таможенных складах на территории государств, не применяющих недружественные меры к Беларуси.
Действие запрета по решению Совмина несколько раз продлевалось.