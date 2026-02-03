Беларусь продлила запрет на маркировку алкоголя в недружественных странах

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Белорусское правительство приняло решение продлить до конца 2027 года запрет на маркировку национальными акцизными марками импортируемых в страну алкогольных напитков на территории недружественных государств, это предусмотрено постановлением Совмина № 54 от 30 января, которое во вторник официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.