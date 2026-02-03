Минтруда сообщило о доплатах страховых взносов для самозанятых в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты сказали, что самозанятые в Беларуси могут доплатить страховые взносы в Фонд социальной защиты населения до 31 марта 2026 года.
Так, у белорусов, которые платят налог на профессиональный доход есть право добровольно доплатить страховые взносы за 2025 год. Это поможет самозанятым сформировать пенсионный стаж и получить право на пенсию или другие соцвыплаты.
Ежегодно ФСЗН рассчитывается недостающая сумма взносов, составляющая 29% от 12 минимальных зарплат (за вычетом уже поступивших взносов в части налога). Затем после 1 февраля сумму предлагается доплатить в срок до 31 марта.
Узнать сумму доплаты можно по номеру УНП в личном кабинете застрахованного лица на портале ФСЗН или в мобильном приложении фонда. Взносы оплачиваются через ЕРИП или в любом банковском отделении по реквизитам.
— Важно рассмотреть доплату гражданам, у которых налог на профессиональный доход был единственным источником дохода в 2025 году, или совмещающим несколько видов занятости, однако общая сумма поступивших взносов в ФСЗН за год составила менее 2549,55 белорусского рубля, — подчеркнули в Минтруда.
Тем временем ЕАБР сказал, что будет с зарплатами белорусов в 2026 году.