Как Екатеринбургу удалось пополнить казну на 576 млн рублей

Алексей Орлов, в свою очередь, детализировал практическую пользу от работы арбитражного суда для Екатеринбурга. Он отметил, что суд является важнейшим механизмом защиты муниципальной собственности и бюджетных средств. В течение 2025 года суд рассматривал широкий спектр дел с участием городской администрации: споры о признании права собственности на земельные участки, здания и объекты коммунальной инфраструктуры, дела, связанные с оспариванием решений в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и землепользования. Всего за год было рассмотрено более 2000 таких дел.