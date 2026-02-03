Как Екатеринбургу удалось пополнить казну на 576 млн рублей

«Эти средства будут направлены на социально-экономическое развитие Екатеринбурга: строительство новых дорог, ремонт детских садов и школ, благоустройство парков, скверов, а также на поддержку социальных программ», — отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Отметим, что на ежегодном совещании, посвященном результатам работы суда, присутствовали губернатор Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Они не только оценили высокую эффективность правоприменительной практики, но и отметили социальную вовлеченность судебной системы в жизнь области.
Денис Паслер в своем обращении подчеркнул стратегическую роль арбитражного суда в создании стабильной деловой среды и обеспечении устойчивого экономического развития Свердловской области. Он акцентировал внимание на том, что суд выступает гарантом защиты прав предпринимателей, инвесторов и органов власти, способствуя снижению правовой неопределенности и повышению доверия к институтам государства. Кроме того, губернатор выразил благодарность коллективу суда за активное участие в общественной жизни региона, включая поддержку специальной военной операции, шефскую помощь, организацию мероприятий к 80-летию Победы, а также работу с ветеранами, детьми и подшефными образовательными учреждениями.
Алексей Орлов, в свою очередь, детализировал практическую пользу от работы арбитражного суда для Екатеринбурга. Он отметил, что суд является важнейшим механизмом защиты муниципальной собственности и бюджетных средств. В течение 2025 года суд рассматривал широкий спектр дел с участием городской администрации: споры о признании права собственности на земельные участки, здания и объекты коммунальной инфраструктуры, дела, связанные с оспариванием решений в сфере градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и землепользования. Всего за год было рассмотрено более 2000 таких дел.
Знаковым результатом этой работы стало решение о взыскании в доход городского бюджета более 576 миллионов рублей.