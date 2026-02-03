Власти Петербурга планируют объединить Пулково и порт «Морской фасад»

Основная причина реорганизации — оптимизация управления транспортной инфраструктурой и финансовая поддержка порта. Как пояснил вице-губернатор Кирилл Поляков, «Морской фасад» более пяти лет не принимает круизные суда, а его выручки недостаточно для содержания инфраструктуры. Присоединение к финансово устойчивому аэропорту позволит финансировать необходимые расходы на порт без привлечения средств городского бюджета.