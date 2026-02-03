Ричмонд
Аэропорт Навои выведут из-под управления Uzbekistan Airports

В ходе презентации, представленной президенту Узбекистана, предложено развивать международный аэропорт Навои на основе принципов проектного управления.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией о повышении эффективности работы международного аэропорта Навои и трансформации предприятий авиационной отрасли, сообщает пресс-служба главы государства.

Несмотря на то, что основные показатели международного аэропорта Навои в 2025 году выросли по сравнению с 2024 годом, его мощности по обслуживанию воздушных судов, пассажирским и грузовым перевозкам задействованы не полностью.

Также необходимо модернизировать инфраструктуру аэропорта, парк техники, грузовой и пассажирский терминалы, цифровизировать рабочие процессы.

На презентации предложили развивать международный аэропорт Навои на основе принципов проектного управления:

аэропорт выведут из централизованной системы оперативного управления АО «Uzbekistan Airports» и предоставят ему право самостоятельно проводить переговоры и заключать договоры с местными и зарубежными авиакомпаниями по пассажирским и грузовым перевозкам, транзитным и техническим посадкам;

определили задачи по увеличению экспорта авиауслуг за счет направления доходов аэропорта на модернизацию его инфраструктуры, расширение топливных резервуаров, а также налаживание услуг по ремонту и окраске воздушных судов;

Президенту доложили о разработанном бизнес-плане по развитию международного аэропорта Навои.

«Согласно проекту, показатели коммерческой и неавиационной деятельности будут увеличены на 50 процентов, будут налажены регулярные рейсы более чем 25 авиакомпаний, а объем грузопереработки будет доведен до более чем 20 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Кроме того, поставлена задача по созданию на территории аэропорта свободной таможенной зоны «порто-франко», специализирующейся на предоставлении технических и коммерческих услуг для воздушных судов;

спецоборудование и запасные части, импортируемые для технического обслуживания воздушных судов, освободят от таможенных пошлин до 1 января 2029 года;

в управление аэропорта передадут расположенную на его территории гостиницу.

Трансформация предприятий гражданской авиации.

Главе республики рассказали о комплексных мерах по повышению эффективности работы предприятий и обеспечению их финансовой устойчивости, предусматривающих сокращение расходов, рациональное использование ресурсов и передачу на аутсорсинг услуг, не связанных с основной деятельностью.

Речь шла о необходимости снижения эксплуатационных расходов за счет внедрения энергосберегающих технологий и использования специализированного транспорта на электрической тяге.

«Принято решение о прекращении с 2026 года финансирования непрофильной деятельности акционерных компаний “Uzbekistan Airways” и “Uzbekistan Airports”. Деятельность “Uzbekistan Airports” будет осуществляться на основе 18 приоритетных задач, а “Uzbekistan Airways” — 16», — говорится в сообщении.

В числе приоритетных задач:

повышение конкурентоспособности предприятий за счет улучшения качества услуг;

внедрение оптимальных методик расчета себестоимости услуг и продукции;

цифровизация всех этапов производственных процессов;

подготовка и повышение квалификации кадров.

«В рамках трансформации будут реализованы меры по пересмотру организационных структур, оптимизации численности штата, повышению международных кредитных рейтингов, выходу на IPO и размещению корпоративных международных облигаций», — говорится в сообщении.

Одобрив эти и другие предложения, Шавкат Мирзиёев дал соответствующие указания должностным лицам.