Аэропорт Навои выведут из-под управления Uzbekistan Airports

«Согласно проекту, показатели коммерческой и неавиационной деятельности будут увеличены на 50 процентов, будут налажены регулярные рейсы более чем 25 авиакомпаний, а объем грузопереработки будет доведен до более чем 20 тысяч тонн», — говорится в сообщении.