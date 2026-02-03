Ричмонд
Семь резидентов хабаровской ТОР потеряли особый статус из-за нереализованных проектов

Губернатор Дмитрий Демешин заявил, что соглашения расторгли с инвесторами, которые так и не приступили к реализации проектов на площадках территории опережающего развития «Хабаровск».

Источник: Reuters

«Это не только преференции — налоговые льготы и площадки с инфраструктурой, — но и ответственность. Инвестор берет обязательства по капитальным вложениям и созданию рабочих мест в указанные сроки. И мы вместе с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики регулярно эту сторону вопроса контролируем. Там, где мы видим возможность скорректировать соглашения под экономические реалии, делаем это. Но, если инвестор годами не использует площадку, принимаем решение наблюдательного совета ТОР о расторжении соглашений», — заявил Дмитрий Демешин.

На двух площадках инвесторам, лишившимся своего статуса, уже нашли замену. Сумма капитальных вложений практически та же — привлечено 1,9 млрд рублей инвестиций, будет создано 111 рабочих мест.

Источник: ТАСС.

