Банк из Приморья отсудил полмиллиарда рублей с американского банка

Банк «Приморье» выиграл в российском арбитражном суде дело о взыскании заблокированных в американской банковской корпорацией The Bank of New York Mellon средств в валюте, в том числе $6,407 млн (489,9 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 3 февраля 2025 года). Только вот вернуть деньги из иностранного банка в ближайшей перспективе будет достаточно сложно, сообщает ИА PrimaMedia.
The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) — американская банковская корпорация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Была образована в 2007 году в результате слияния банка Bank of New York и Mellon Financial Corporation. Сейчас это один из крупнейших в мире кастодиальных банков, управляющий триллионами долларов клиентских активов.
Банк «Приморье» входит в число крупнейших региональных банков в ДФО. Головной офис располагается во Владивостоке. На сайте банка сообщается, что региональная сеть представлена отделениями и офисами в Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской и Иркутской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Банк «Приморье» подал исковое заявление к BNY Mellon в Арбитражный суд Приморского края еще в ноябре 2023 года. И только в январе 2025 года добился положительного результата в свою пользу.
В материалах дела говорится, что банк «Приморье» являлся банком-респондентом BNY Mellon. В американском банке были открыты пять корреспондентских счетов истца в иностранных валютах — американских, канадских, австралийских, новозеландских и гонконгских долларах. «Данные счета использовались истцом для осуществления переводов его клиентов в названных иностранных валютах», — отмечается в решении суда.
24 февраля 2023 года Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило банк «Приморье» в американский санкционный список SDN-LIST.
После этого BNY Mellon списал средства с открытых в нем счетов банка «Приморье», в том числе 6,407 млн долларов США, 18,6 тыс. канадских долларов, 253 тыс. австралийских долларов, 114,7 тыс. новозеландских долларов и 986,8 тыс. гонконгских долларов.
«19 июля 2023 года ответчик сообщил, что все счета банка закрыты в период с 12 по 15 мая 2023 года», — говорится в материалах дела. Банк «Приморье» в связи с этим обратился в суд.
BNY Mellon ссылался на судебную практику, в рамках которой в удовлетворении аналогичных требований было отказано, так как спорные средства истцом не были утрачены, а заблокированы и могут быть возвращены в случае, если OFAC (Управление по контролю над иностранными активами) выдаст специальное разрешение (лицензию) на разблокировку спорных платежей. Но суд отклонил этот довод, посчитав его несостоятельным.
«В процессе рассмотрения дела, никаких действий по возврату денежных средств от ответчика не последовало, а с учетом того, что именно с ответчиком был заключен договор корреспондентского счета, то ответчик выполняя односторонние санкции, которые введены страной, не являющейся страной юрисдикции ответчика, списал денежные средства истца в одностороннем порядке, после чего закрыл счет истца, о чем его уведомило, то в рассматриваемой ситуации с учетом ведения односторонних санкций, обязание истца обратиться в OFАС и получить от него лицензию ущемляет права истца. Следовательно, бездействие ответчика по невозврату денежных средств истца, находящихся на банковских счетах, открытых в The Bank of New York Mellon Corporation, привело к возникновению на стороне истца убытков. Таким образом, истцом избран надлежащий способ защиты нарушенных прав и доказан необходимый состав для взыскания с ответчика убытков», — говорится в решении суда.
В связи с этим Арбитражный суд Приморского края удовлетворил требования банка «Приморье» о взыскании средств в рублях эквивалентных официальному курсу ЦБ РФ на дату исполнения решения суда.