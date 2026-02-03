Банк из Приморья отсудил полмиллиарда рублей с американского банка

«В процессе рассмотрения дела, никаких действий по возврату денежных средств от ответчика не последовало, а с учетом того, что именно с ответчиком был заключен договор корреспондентского счета, то ответчик выполняя односторонние санкции, которые введены страной, не являющейся страной юрисдикции ответчика, списал денежные средства истца в одностороннем порядке, после чего закрыл счет истца, о чем его уведомило, то в рассматриваемой ситуации с учетом ведения односторонних санкций, обязание истца обратиться в OFАС и получить от него лицензию ущемляет права истца. Следовательно, бездействие ответчика по невозврату денежных средств истца, находящихся на банковских счетах, открытых в The Bank of New York Mellon Corporation, привело к возникновению на стороне истца убытков. Таким образом, истцом избран надлежащий способ защиты нарушенных прав и доказан необходимый состав для взыскания с ответчика убытков», — говорится в решении суда.