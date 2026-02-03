«Яблоки не дороже 1,75 рубля за кило, апельсины — 5,34 рубля». МАРТ сообщил о завышениях цен на фрукты и овощи на 470% в белорусских магазинах

Министерство антимонопольного регулирования сказало о завышении цен на фрукты и овощи на 470% в Беларуси.
Нарушения выявил мониторинг 188 торговых объектов в январе 2026-го. По итогам проверок выдали 82 рекомендации и направили 27 предписаний о запрете реализации товаров. По выявленным фактам к административной ответственности привлекли 25 виновных лиц, а сумма штрафов превысила 3,5 тысячи белорусских рублей.
В восьми магазинах установили нарушения законодательства о ценах и ценообразовании, выдали два предписания об устранении нарушений, а также в отношении 20 виновных лиц применили меры. Общая сумма штрафов из-за высоких цен превысила 4,5 тысячи рублей.
Например, в Молодечно нарушения нашли в магазинах «Март Инн Фуд» и «Доброном». В продаже были товары с истекшими сроками годности, в том числе сахарная пудра, мясные полуфабрикаты, рыба, орехи, и продукция без документов — окорочка, грудинка и цыпленок-гриль.
Еще в Молодечненском районе в «АрниваБел» установили завышение предельных размеров торговых надбавок от 73% до 470% на свежую белокочанную капусту, репчатый лук, свежие помидоры и сладкий перец, апельсины, лимоны и яблоки. Например, яблоки продавали по цене 7,5 рубля за кило, а должны были не дороже 1,75 рубля, апельсины — по 13,9 рубля вместо 5,34 рубля. Штраф составил более 4000 рублей.
И в Могилеве в магазине «Марцін» нашли в продаже картошку с диаметром клубня около 35 миллиметров, что не соответствует ГОСТу. И наоборот не нашли белокочанной капусты, которая должна быть в продаже. В магазине «Pro Запас» Могилевского райпо в наличии не было картофеля.
— Указанные субъекты получили рекомендации для устранения нарушений, — прокомментировали в пресс-службе.
Кроме того, по материалам Генпрокуратуры установили завышение компанией «АгроСтор Бел» предельной оптовой надбавки на подсолнечный шрот, приобретенный в Беларуси и реализованный сельхозпредприятиям. А на импортный подсолнечный, рапсовый и соевый шрот отпускные цены не были подтверждены экономическими расчетами и неверно указывались в торгово-транспортных накладных. Компания и должностное лицо получили штраф более 55 тысяч рублей.
Тем временем Минтруда сообщило о доплатах страховых взносов для самозанятых в Беларуси.
А еще мы писали, что три флагманских центра экстренной медпомощи будут созданы в Минске.