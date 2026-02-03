Как насытить крымский рынок подсолнечным маслом

«На территории (Запорожской области — ред.) области исторически очень сильно было развито производство технических культур — подсолнуха, рапса, масличных культур. Соответственно, там есть очень серьезные предприятия с полным циклом переработки. Могут получать масло как сырьевое, так и пищевое», — рассказал министр.
По его словам, специалисты крымского минсельхоза общались как с собственниками предприятия, так и с коллегами из профильного министерства о том, чтобы сырье, выращенное в Крыму и в Запорожской области, перерабатывать именно на этом предприятии, а не вывозить в другие регионы РФ. Системный диалог ведется.
«Почему? Во-первых, мы свой, крымский рынок насытим маслом, потому что тот объем (подсолнечника — ред.), который мы выращиваем Крыму, не такой уж большой. А логистика и переработка сырья в Запорожской области может дать тот объем масла, который нам необходим внутри республики, а также в Херсонской области для потребления», — объяснил глава ведомства.
При этом в дальнейшем, в случае переизбытка масличных культур можно рассматривать и возможность экспорта, потому что не всегда выгодно переработать на месте, а все-таки иногда имеет смысл заниматься сырьевой торговлей, добавил министр.
Ранее сообщалось, что в Крыму заработал на полную мощность первый в Крыму завод по производству подсолнечного масла холодного отжима. Вторую производственную линию на предприятии открыл министр сельского хозяйства Крыма Денис Кратюк.