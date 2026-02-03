Экс-завод General Motors в Шушарах запустил производство автомобилей Jaecoo

Предприятие работает в одну смену. Ранее, в декабре 2025 года, на заводе проводился активный набор персонала, включая переводчиков, механиков и операторов конвейера, с заявленными зарплатами до 170 тыс. рублей. Таким образом, запуск производства на предприятии состоялся раньше ранее объявленных планов, согласно которым сборку планировалось начать в начале 2026 года.