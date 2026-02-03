Ричмонд
Экс-завод General Motors в Шушарах запустил производство автомобилей Jaecoo

Бывший завод General Motors в Шушарах возобновил работу, сообщает ТАСС. Источник в индустрии сообщил изданию, что на производственной площадке, принадлежащей холдингу АГР, началась сборка автомобилей китайского суббренда Jaecoo (входит в группу Chery, — Ъ).

Источник: пресс-служба компании «КЛЮЧАВТО»

В настоящее время на линии собирают кроссоверы моделей J6, J7 и J8.

Предприятие работает в одну смену. Ранее, в декабре 2025 года, на заводе проводился активный набор персонала, включая переводчиков, механиков и операторов конвейера, с заявленными зарплатами до 170 тыс. рублей. Таким образом, запуск производства на предприятии состоялся раньше ранее объявленных планов, согласно которым сборку планировалось начать в начале 2026 года.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что на бывший завод General Motors в Шушарах перенесли производство кроссоверов Omoda C5. Уже началась пусконаладка оборудования, запуск намечен на начало этого года.