Новые автобусы МАЗ дополнили число машин на маршруте № 15к во Владивостоке

Муниципальный перевозчик «ВПОПАТ № 1» выпустил два дополнительных автобуса МАЗ на маршрут № 15к «Трудовая — ТЦ “Изумруд”» во Владивостоке. По данным администрации города, новые машины прибыли в Приморье в конце 2025 года и после обкатки начали работать на кольцевом маршруте, который соединяет центр города с районом Трудовой.
Ранее глава Владивостока Константин Шестаков на рабочем совещании потребовал усилить работу муниципального перевозчика: повысить заработную плату водителям «ВПОПАТ № 1» и добавить подвижной состав на маршруты № 95 «Поликлиника № 9 — площадь Борцов Революции» и № 15к.
В прошлом году автопарк предприятия пополнился 46 новыми автобусами среднего и большого классов, из них 30 машин производства белорусского завода МАЗ были доставлены в начале года и уже работают на городских линиях, в том числе на маршруте № 88, который связал микрорайон Эгершельд с центральной частью Владивостока.
К концу года муниципальный перевозчик получил еще 14 автобусов МАЗ и два автобуса среднего класса модели «ПАЗ» для работы на маршрутах острова Русский; семь МАЗов сейчас проходят обкатку, пять уже вышли на линии и задействованы на маршрутах № 95 и № 15к.
В ближайшее время два новых автобуса ПАЗ среднего класса должны начать работать на линиях острова Русский, в том числе на маршрутах с заездом к ЖСК «Остров», что улучшит транспортную доступность для жителей этой территории.
Кроме того, в 2026 году для нужд «ВПОПАТ № 1» во Владивосток собираются доставить еще четыре автобуса МАЗ, а администрация города по предварительным коммерческим предложениям от трех лизинговых компаний намеревается дополнительно закупить около 40 единиц транспорта для дальнейшего расширения автопарка.