Новые автобусы МАЗ дополнили число машин на маршруте № 15к во Владивостоке

В прошлом году автопарк предприятия пополнился 46 новыми автобусами среднего и большого классов, из них 30 машин производства белорусского завода МАЗ были доставлены в начале года и уже работают на городских линиях, в том числе на маршруте № 88, который связал микрорайон Эгершельд с центральной частью Владивостока.