В Приморье забраковали более 600 тонн кукурузы из-за повышенной влажности

Как поясняют специалисты, кукуруза часто убирается с высокой влажностью, которая может достигать 30%. Поэтому после сбора ее необходимо правильно сушить и хранить. Если этого не делать, в зерне начинает развиваться плесень, накапливаются вредные вещества, и оно теряет свою ценность как для пищевого производства, так и для кормов.