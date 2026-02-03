В Приморье забраковали более 600 тонн кукурузы из-за повышенной влажности

В Приморском крае эксперты Центра оценки качества агропромышленной продукции выявили серьезные нарушения в четырех партиях кукурузы. Общий вес забракованного превысил 600 тонн.
Пробы отобрали от урожая местного производителя 2023−2024 годов. Лабораторные исследования показали, что во всех образцах превышено допустимое содержание влаги и летучих веществ — 15,5−15,7% при норме не более 15%.
Как поясняют специалисты, кукуруза часто убирается с высокой влажностью, которая может достигать 30%. Поэтому после сбора ее необходимо правильно сушить и хранить. Если этого не делать, в зерне начинает развиваться плесень, накапливаются вредные вещества, и оно теряет свою ценность как для пищевого производства, так и для кормов.
"При таких показателях влажности высок риск порчи продукции.
Информация о нарушениях внесена в государственную систему ветеринарного контроля «Веста». Это уже восьмой случай с начала 2026 года, когда лаборатория Приморского филиала выявляет излишнюю влажность в зерне, и все — именно в кукурузе.