Сколько могут зарабатывать разнорабочие в Челябинской области, выяснили эксперты

В разнорабочих также нуждаются организации, занятые в следующих сферах: металлургия, металлообработка; нефть и газ; добывающая отрасль; перевозки, логистика, склад, ВЭД; тяжёлое машиностроение; услуги для бизнеса; автомобильный бизнес; розничная торговля; продукты питания. В нашем регионе специалисты в среднем получают 104 тысячи рублей в месяц.
— Самый большой потребитель рабочих кадров в Уральском федеральном округе — Свердловская область, на втором месте — Челябинская область, на третьем — Тюменская область. Далее — Ханты-Мансийский АО, Курганская область и Ямало-Ненецкий АО, — перечислили эксперты сервиса hh.ru.
Недавно аналитики составили список из 15 специалистов, которых сейчас сильнее всего не достаёт работодателям в Челябинской области.