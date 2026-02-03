Федеральная сеть стройматериалов отказалась от выхода в Пермь

СТД «Петрович» — российская компания, основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Специализируется на продаже строительных и отделочных материалов, а также на комплектации крупных объектов жилой, коммерческой и социальной инфраструктуры. По данным сайта Rusprofile, по объему выручки компания занимает первое место в Санкт-Петербурге и второе в России среди конкурентов в своей отрасли, значительно превышая среднюю выручку по отрасли (106,5 млрд руб.).