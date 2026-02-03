Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области отремонтируют ещё две трассы за 179 млн рублей

Власти готовятся объявить аукционы по выбору подрядчиков.

Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области отремонтируют ещё две трассы за 178,7 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Подрядчики приведут в порядок три километра дороги Калиновка — Калужское — Придорожное — Ватутино. Работы выполнят за 143,1 миллиона рублей. Другие специалисты отремонтируют участок трассы Калининград — Долгоруково в посёлке Южном (с км 21+062 по км 21+112), а также проведут реконструкцию моста на км 21+087. На эти цели выделили 35,6 миллиона рублей.

Власти готовятся объявить аукционы по выбору подрядчиков. Финансирование рассчитано на 2026 год.

В Калининградской области уже ищут специалистов для ремонта пяти региональных трасс. Рабочие приведут в порядок дороги под Озёрском, Нестеровом и Неманом.

В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют дороги в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.