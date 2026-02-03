В Калининградской области отремонтируют ещё две трассы за 179 млн рублей

Подрядчики приведут в порядок три километра дороги Калиновка — Калужское — Придорожное — Ватутино. Работы выполнят за 143,1 миллиона рублей. Другие специалисты отремонтируют участок трассы Калининград — Долгоруково в посёлке Южном (с км 21+062 по км 21+112), а также проведут реконструкцию моста на км 21+087. На эти цели выделили 35,6 миллиона рублей.