В Калининградской области отремонтируют ещё две трассы за 179 млн рублей

В Калининградской области отремонтируют ещё две трассы за 178,7 миллиона рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Подрядчики приведут в порядок три километра дороги Калиновка — Калужское — Придорожное — Ватутино. Работы выполнят за 143,1 миллиона рублей. Другие специалисты отремонтируют участок трассы Калининград — Долгоруково в посёлке Южном (с км 21+062 по км 21+112), а также проведут реконструкцию моста на км 21+087. На эти цели выделили 35,6 миллиона рублей.
Власти готовятся объявить аукционы по выбору подрядчиков. Финансирование рассчитано на 2026 год.
В Калининградской области уже ищут специалистов для ремонта пяти региональных трасс. Рабочие приведут в порядок дороги под Озёрском, Нестеровом и Неманом.
В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют дороги в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.