Владивостокский рыбный порт нашел нового генерального директора

Отметим, что акционеры рыбпорта на внеочередном собрании 29 декабря 2025 года приняли решение направить на выплату дивидендов по результатам января-сентября 2025 года 1 млрд рублей. Выплаты составят 90,60515181 рубля на одну обыкновенную акцию (всего — 900 млн рублей) и 2 тыс. 114,12020888 рубля на привилегированную (100 млн рублей).