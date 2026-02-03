Владивостокский рыбный порт нашел нового генерального директора

Бизнесмен Александр Евдокимов досрочно покинул пост генерального директора ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», одного из крупнейших стивидоров Приморского края. Его сменщиком стал Хачатур Мартиросян, занимавший должность начальника отдела экономической безопасности ещё в бытность, когда одним из основных акционеров порта был ныне опальный Денис Сарана, сообщает ИА PrimaMedia.
Александр Евдокимов возглавил «Владморрыбпорт» в июле 2024 года, сменив Александра Шевченко, отработавшего на этой должности 16 лет.
По решению совета директоров порта, действующим членом которого является Евдокимов, Хачатур Мартиросян избран генеральным директором с 30 января 2025 года.
При этом Евдокимов является одним из крупнейших акционеров с долей в 47,6941% капитала.
Московской компании «Геотэкс» принадлежат 51,9% уставного капитала. Среди ее владельцев есть и бывший губернатор Приморья, генеральный директор и владелец ПАО «Тихоокеанская инвестиционная группа» («ТИГР») Сергей Дарькин.
Владморрыбпорт в 2025 году порт перевалил более 5 млн тонн грузов, что на 4% меньше, чем в 2024 году.
Отметим, что акционеры рыбпорта на внеочередном собрании 29 декабря 2025 года приняли решение направить на выплату дивидендов по результатам января-сентября 2025 года 1 млрд рублей. Выплаты составят 90,60515181 рубля на одну обыкновенную акцию (всего — 900 млн рублей) и 2 тыс. 114,12020888 рубля на привилегированную (100 млн рублей).