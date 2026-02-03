Ричмонд
В Новосибирской области отремонтируют дорогу между селами Малая Томка и Елбань

Восстановят участок дороги «66 км а/д “К-15” — Елбань» протяженностью 3 км.

Источник: Комсомольская правда

В Маслянинском районе Новосибирской области отремонтируют трехкилометровый участок дороги «66 км а/д “К-15” — Елбань», расположенный между селами Малая Томка и Елбань (с 18 по 21 километр). Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД по региону.

Работы, начавшиеся в 2025 году, уже включают замену и укрепление водопропускных труб, устранение пучин, фрезерование старого покрытия и укладку нового асфальтобетонного слоя.

В 2026 году планируется укрепить обочины, нанести разметку и установить дорожные знаки. Объект готов на 70% и будет введен в эксплуатацию осенью.