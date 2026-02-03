В Новосибирской области отремонтируют дорогу между селами Малая Томка и Елбань

В Маслянинском районе Новосибирской области отремонтируют трехкилометровый участок дороги «66 км а/д “К-15” — Елбань», расположенный между селами Малая Томка и Елбань (с 18 по 21 километр). Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД по региону.