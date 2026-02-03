«Белавиа» объявила скидки до 50% на билеты по популярным направлениям

Так, 5 марта белорусский авиаперевозчик будет отмечать 30-летие компании «Белавиа». В связи с этим с 03 февраля по 4 марта включительно объявили так называемый месяц «промо», когда с существенными скидками будут продаваться билеты по популярным направлениям.