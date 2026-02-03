Ричмонд
«Белавиа» объявила скидки до 50% на билеты по популярным направлениям

«Белавиа» объявила месяц скидок на билеты до 50% с вылетом до середины осени.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Белавиа» объявила скидки до 50% на отдельные направления, сообщили в пресс-службе.

Так, 5 марта белорусский авиаперевозчик будет отмечать 30-летие компании «Белавиа». В связи с этим с 03 февраля по 4 марта включительно объявили так называемый месяц «промо», когда с существенными скидками будут продаваться билеты по популярным направлениям.

Продажа акционных билетов по тарифу «Промо» со скидкой до 50% станет анонсироваться в соцсетях компании на сайте. Продажа акционных билетов будет осуществляться на сайте компании, а также в офисах продаж и у агентов.

— Вылет по промобилету возможен по 24 октября 2026 года включительно, — уточнили в пресс-службе.

Первыми анонсировали скидки на билеты по маршрутам Минск — Кутаиси и Минск — Мурманск: билеты туда и обратно стоят от 691 и от 562 белорусских рублей соответственно.