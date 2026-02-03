МНС сказало, когда белорусам нужно заплатить налог на сувениры и подарки

Стало известно, в каких случаях белорусам необходимо заплатить налог с полученных сувениров от предприятий и организаций. Подробности рассказали в Министерстве по налогам и сборам, пишет sb.by.
Ранее «Комсомолка» писала, что новый налог появился в Беларуси, и белорусы будут платить налог с 2026 года, превысив лимит 259 белорусских рублей.
В МНС уточнили, что новая норма в Налоговом кодексе регулирует уплату подоходного налога с сувенирной продукции, врученной на мероприятиях. При этом с целью единого подхода с января 2026-го установили, что налогом не будут облагаться доходы, которые физлица получили в виде сувенирной и памятной продукции, если их стоимость не превышает 259 рублей (от каждого источника в течение календарного года).
А, если стоимость сувенирной продукции, полученной из одной организации, превысит 259 рублей, то подоходный налог нужно будет заплатить только с суммы превышения. Кроме того, установлена дополнительная льгота. В 2026-м от подоходного налога освобождена сумма в 259 рублей из доходов, не являющаяся премией или зарплатой и полученная не по месту основной работы.
— Эти два показателя суммируются. И поэтому лишь получивший в текущем году сувениры и памятную продукцию от одного налогового агента на сумму более 518 рублей, должен будет заплатить подоходный налог — 13% с суммы превышения, — прокомментировал Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физлиц МНС.
И уточнил, что белорусам, которые получили от организации дорогой сувенир, в налоговую обращаться не нужно. Так как обязанность по исчислению, удержанию, перечислению в бюджет подоходного налога возложена на налогового агента, от которого гражданином была получена продукция.
— Предоставлять налоговую декларацию по этому поводу физическому лицу не нужно, — заключил специалист.
