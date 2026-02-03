МНС сказало, когда белорусам нужно заплатить налог на сувениры и подарки

В МНС уточнили, что новая норма в Налоговом кодексе регулирует уплату подоходного налога с сувенирной продукции, врученной на мероприятиях. При этом с целью единого подхода с января 2026-го установили, что налогом не будут облагаться доходы, которые физлица получили в виде сувенирной и памятной продукции, если их стоимость не превышает 259 рублей (от каждого источника в течение календарного года).