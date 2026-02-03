«Объем торгов вырос на 418%». Белорусская валютная биржа сказала о ситуации с китайским юанем в Беларуси

В Белорусской валютно-фондовой бирже сказали, стоит ли белорусам вкладываться в юани вместо доллара, пишет sb.by.
Биржевики обратили внимание на одну из самых резких просадок доллара за последние годы. Американская валюта опустилась до отметки 96 пунктов в индексе DXY. Трейдеры делают ставки на дальнейшее ослабление доллара. Одновременно с этим роль ключевой валюты начинает переходить китайскому юаню.
На Белорусской валютно-фондовой бирже фиксируют устойчивый рост интереса белорусских предприятий реального сектора экономики к проведению торгов в китайских юанях напрямую на биржевой площадке.
— С момента внедрения в 2022 году совокупный объем торгов парой белорусский рубль — китайский юань на бирже вырос на 418%, — рассказал глава правления БВФБ Андрей Аухименя.
По итогам 2025-го также демонстрируется укрепление роли юаня в финансовой системе республики. При общем объеме торгов на биржевом валютном рынке в 63 миллиарда белорусских рублей операции с юанем составили 14,2 миллиарда рублей. В итоге юань занял второе место в общем обороте с долей 22,5%.
— Китайский юань стал важной и постоянно используемой валютой, — констатировал финэксперт.
Еще МНС сказало, когда белорусам нужно заплатить налог на сувениры и подарки.
Ранее «Комсомолка» писала, что новый налог появился в Беларуси, и белорусы будут платить налог с 2026, превысив лимит 259 белорусских рублей.
Еще Минтруда сообщило о доплатах страховых взносов для самозанятых в Беларуси.