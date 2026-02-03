«Объем торгов вырос на 418%». Белорусская валютная биржа сказала о ситуации с китайским юанем в Беларуси

По итогам 2025-го также демонстрируется укрепление роли юаня в финансовой системе республики. При общем объеме торгов на биржевом валютном рынке в 63 миллиарда белорусских рублей операции с юанем составили 14,2 миллиарда рублей. В итоге юань занял второе место в общем обороте с долей 22,5%.