Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура требует срочно расселить аварийный дом

Прокуратура Кировского округа Омска провела ведомственную проверку и в судебном порядке требует незамедлительно расселить граждан многоквартирного аварийного дома на Левобережье.

Источник: Российская газета

Установлено, что дом на улице Южная, 105 признан аварийным в апреле 2024 года, подлежит расселению до конца 2031 года. Однако специалисты опасаются, что он может рухнуть раньше.

«Техническое состояние здания, конструкции наружных стен, фундамента создают угрозу внезапного обрушения, жизни и здоровью проживающих в нем граждан», — сообщает прокуратура.

В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении органов местного самоуправления принять меры к незамедлительному расселению жильцов.