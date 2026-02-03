Омская прокуратура требует срочно расселить аварийный дом

Установлено, что дом на улице Южная, 105 признан аварийным в апреле 2024 года, подлежит расселению до конца 2031 года. Однако специалисты опасаются, что он может рухнуть раньше.
«Техническое состояние здания, конструкции наружных стен, фундамента создают угрозу внезапного обрушения, жизни и здоровью проживающих в нем граждан», — сообщает прокуратура.
В этой связи прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении органов местного самоуправления принять меры к незамедлительному расселению жильцов.