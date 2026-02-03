В Казахстане произвели 1,2 млн тонн мяса в 2025 году

АСТАНА, 3 фев — Sputnik. Комплексный план развития животноводства в Казахстане на 2026−2030 годы предусматривает новые инструменты государственной поддержки, включая льготное кредитование под 5−6% годовых, механизмы гарантирования через институт «Даму», развитие селекционной работы, кормовой базы, ветеринарной безопасности и расширение экспортных рынков.
Итоги 2025 года.
По итогам 2025 года объем валовой продукции животноводства увеличился на 3,3% и составил 3,8 трлн тенге ($7,5 млрд).
Поголовье крупного рогатого скота достигло 8,2 млн голов, рост — 2,4%.
Поголовье овец и коз составило 20,6 млн голов (+1,6%),
лошадей — 4,6 млн голов (+5,6%),
верблюдов — 294 тыс. голов (+4,8%),
птицы — 48,6 млн голов (+6,9%).
Объем производства мяса всех видов вырос на 2,7% и составил 1,2 млн тонн, при этом в 2024 году в республике произвели 1,168 млн тонн.
Производство коровьего молока увеличилось на 5% — с 3,6 до 3,8 млн тонн.
Выпуск куриных яиц вырос на 2,4% и достиг 4,6 млн штук (2024 г. — 4 461,5 млн штук).
«Казахстан полностью обеспечен говядиной, бараниной, кониной и пищевым яйцом», — говорится в сообщении.
Минсельхоз активно наращивает экспортный потенциал.
«За 11 месяцев 2025 года экспорт мяса увеличился на 24,8% и составил 91,3 тысячи тонн (2024 год — 73,1 тысячи тонн). В частности, экспорт говядины вырос на 59,1% до 31,3 тысячи тонн, баранины — на 92,8% до 29,4 тысячи тонн», — говорится в сообщении.
В Казахстане с 2023 года действует программа льготного кредитования под 2,5% годовых на строительство молочно-товарных ферм.
«Если в 2019 году в стране насчитывалось 19 современных МТФ, то на сегодняшний день их количество превысило 100, а совокупная мощность составляет более 500 тысяч тонн молока в год. В ближайшие три года планируется реализация 118 проектов, что позволит увеличить производство молока на 615 тысяч тонн и в целом удвоить его объемы», — указывается в сообщении.
Для увеличения производства мяса птицы в республике вводят новые и расширяют действующие птицефабрики.
За последние пять лет объемы выросли на 157% — с 236,5 тысячи тонн в 2020 году до 371,7 тысячи тонн в 2025 году.
В ближайшие три года планируется запуск еще трех крупных проектов с совокупным объемом производства 241,3 тысячи тонн.
«К 2029 году внутренний рынок молочной продукции и мяса птицы будет полностью обеспечен за счет отечественного производства, а также будут созданы условия для расширения экспортных поставок», — говорится в сообщении.
К 2030 году в республике планируют увеличить поголовье КРС до 12 млн голов, овец — до 28 млн голов, производство мяса — до 1,8 млн тонн, молока — до 4,2 млн тонн, а объем экспорта мяса — в два раза, до 165 тысяч тонн.