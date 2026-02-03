В Казахстане произвели 1,2 млн тонн мяса в 2025 году

«Если в 2019 году в стране насчитывалось 19 современных МТФ, то на сегодняшний день их количество превысило 100, а совокупная мощность составляет более 500 тысяч тонн молока в год. В ближайшие три года планируется реализация 118 проектов, что позволит увеличить производство молока на 615 тысяч тонн и в целом удвоить его объемы», — указывается в сообщении.