Нижегородская мэрия выделила из резервного фонда 40 млн рублей на уборку снега

Документ от 30 января 2026 года опубликован на сайте мэрии.
Больше всего средств получит администрация Автозаводского района — 5 млн руб. По 4 млн руб. выделено Канавинскому, Нижегородскому, Приокскому и Советскому районам. 3 млн руб. — Сормовскому району, 2,5 млн руб. — Ленинскому, 1,5 млн руб. — Московскому.
Среди муниципальных учреждений больше всего средств выделено МБУ «Центр» — 4 млн руб. По 3 млн руб. получат МБУ «РЭД» и МБУ «Дорожник». 2 млн руб. выделено МКУ «Дороги», которое обслуживает Кстовский район. 300 тыс. руб. получит МБУ «Ока», которое обслуживает Новинский сельсовет.
Ранее мэр Юрий Шалабаев сообщал, что январь 2026 года стал в Нижнем Новгороде самым снежным за последние 145 лет.