Миллионер Ракишев, пытающийся создать нефтегазовый холдинг, открыл еще одну компанию

Fincraft Resources, подконтрольная миллионеру Кенесу Ракишеву, 30 января 2026 года зарегистрировала в Международном финансовом центре «Астана» новую компанию — Arkhat Minerals Limited. На это обратил внимание экономист и автор Telegram-канала Finmentor Арман Батаев.

Источник: Курсив

Чем конкретно будет заниматься Arkhat Minerals Limited, неизвестно. На сайте AFSA указано, что речь идет о деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал организации при этом составил $100.

По мнению Батаева, название новой структуры может быть связано с селом Архат в Абайском районе Абайской области. В восьми километрах от него находится золоторудное месторождение Бельсу. Его ввод в эксплуатацию планировался на 2024 год компанией Metall Mining, которая в 2025 году уплатила 2,5 млрд тенге налогов.

Напомним, ранее Fincraft Group провела реструктуризацию нефтегазовых активов. Они были выведены в отдельную структуру в МФЦА — Fincraft Energy Holding Limited. В ее пользу перешли 26,95% акций нефтяной компании Tethys Petroleum Limited, которые ранее принадлежали FG Limited, находившейся под Fincraft Group.

По аналогичной схеме доля в Beineu Petroleum Limited также была передана из-под Fincraft Group в Fincraft Energy Holding Limited.

Кенес Ракишев занимает 23 место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана в 2025 году по версии Forbes. Его состояние оценивается в $435 млн.