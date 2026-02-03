Миллионер Ракишев, пытающийся создать нефтегазовый холдинг, открыл еще одну компанию

По мнению Батаева, название новой структуры может быть связано с селом Архат в Абайском районе Абайской области. В восьми километрах от него находится золоторудное месторождение Бельсу. Его ввод в эксплуатацию планировался на 2024 год компанией Metall Mining, которая в 2025 году уплатила 2,5 млрд тенге налогов.