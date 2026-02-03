Миллионер Ракишев, пытающийся создать нефтегазовый холдинг, открыл еще одну компанию

Чем конкретно будет заниматься Arkhat Minerals Limited, неизвестно. На сайте AFSA указано, что речь идет о деятельности холдинговых компаний. Уставный капитал организации при этом составил $100.
По мнению Батаева, название новой структуры может быть связано с селом Архат в Абайском районе Абайской области. В восьми километрах от него находится золоторудное месторождение Бельсу. Его ввод в эксплуатацию планировался на 2024 год компанией Metall Mining, которая в 2025 году уплатила 2,5 млрд тенге налогов.
Напомним, ранее Fincraft Group провела реструктуризацию нефтегазовых активов. Они были выведены в отдельную структуру в МФЦА — Fincraft Energy Holding Limited. В ее пользу перешли 26,95% акций нефтяной компании Tethys Petroleum Limited, которые ранее принадлежали FG Limited, находившейся под Fincraft Group.
По аналогичной схеме доля в Beineu Petroleum Limited также была передана из-под Fincraft Group в Fincraft Energy Holding Limited.
Кенес Ракишев занимает 23 место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана в 2025 году по версии Forbes. Его состояние оценивается в $435 млн.