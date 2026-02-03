Клубника, арахис и не только: Узбекистан и Египет сотрудничают в аграрной сфере

«Египетская сторона поддержала реализацию проекта по выращиванию сахарной свеклы и производству сахара в Джизакской области. Выражена готовность к сотрудничеству в таких областях, как выращивание клубники, арахиса и других сельскохозяйственных культур и их экспорт за рубеж», — говорится в сообщении.