Клубника, арахис и не только: Узбекистан и Египет сотрудничают в аграрной сфере

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены развивать сотрудничество в аграрной сфере, сообщает ИА «Дунё».
Перспективы взаимодействия обсудили в Каире Посол Узбекистана Мансурбек Киличев вместе с министром сельского хозяйства и мелиорации Египта Алаа Фаруком и его заместителями Адилом Абдуазимом и Саадом Мусой.
В настоящее время в Кашкадарьинской области Узбекистана используют египетский опыт выращивания суперэлитных семян картофеля.
«Египетская сторона поддержала реализацию проекта по выращиванию сахарной свеклы и производству сахара в Джизакской области. Выражена готовность к сотрудничеству в таких областях, как выращивание клубники, арахиса и других сельскохозяйственных культур и их экспорт за рубеж», — говорится в сообщении.
Речь шла об организации поездок узбекских аграриев в Египет, обмене опытом, разработке совместных проектов, продвижении сельскохозяйственного экспорта, освоении пустынных районов республики с участием египетских специалистов, внедрении современной экономичной системы орошения (роторно-поворотная) с использованием грунтовых вод.