Ричмонд
-3°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клубника, арахис и не только: Узбекистан и Египет сотрудничают в аграрной сфере

Стороны обсудили перспективы обмена опытом, разработки совместных проектов и продвижения сельхозэкспорта, освоения пустынных районов республики с участием египетских специалистов, внедрения современной экономичной системы орошения.

Источник: Freepik

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Узбекистан и Египет намерены развивать сотрудничество в аграрной сфере, сообщает ИА «Дунё».

Перспективы взаимодействия обсудили в Каире Посол Узбекистана Мансурбек Киличев вместе с министром сельского хозяйства и мелиорации Египта Алаа Фаруком и его заместителями Адилом Абдуазимом и Саадом Мусой.

В настоящее время в Кашкадарьинской области Узбекистана используют египетский опыт выращивания суперэлитных семян картофеля.

«Египетская сторона поддержала реализацию проекта по выращиванию сахарной свеклы и производству сахара в Джизакской области. Выражена готовность к сотрудничеству в таких областях, как выращивание клубники, арахиса и других сельскохозяйственных культур и их экспорт за рубеж», — говорится в сообщении.

Речь шла об организации поездок узбекских аграриев в Египет, обмене опытом, разработке совместных проектов, продвижении сельскохозяйственного экспорта, освоении пустынных районов республики с участием египетских специалистов, внедрении современной экономичной системы орошения (роторно-поворотная) с использованием грунтовых вод.