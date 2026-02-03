На бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге начался выпуск Jaecoo

Завод General Motors в Петербурге возобновил работу: на нем началось производство трех моделей Jaecoo. Актив ранее принадлежал Hyundai, но перешел к холдингу «АГР» после ухода корейской компании из России. Сам «АГР» после сообщений о запуске завода официально представил свой новый бренд Jeland — еще в прошлом году СМИ писали, что под ним могут скрываться как раз модели Jaecoo. Кроме того, на петербургский завод могут перенести и производство автомобилей Omoda. Подробности — в материале «Газеты.Ru».