В Челябинске выросла средняя стоимость квадратного метра

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на первый квартал 2026 года в размере 95 724 рубля», — сообщается на сайте администрации.
Данный показатель применяется для определения размера государственной поддержки при приобретении жилья участниками муниципальных программ. Установленный норматив не является рыночной средней ценой, а служит ориентиром для начисления целевых социальных субсидий, помогая семьям компенсировать часть затрат на покупку квартиры или частного дома.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что объемы ввода жилья в Челябинской области за 2025 год выросли на 4,3%. По итогам прошлого года в регионе построили 23 тысячи новых квартир.