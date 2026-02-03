Ричмонд
В Челябинске выросла средняя стоимость квадратного метра

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля, ФедералПресс. В Челябинске с начала 2026 года вырос норматив стоимости квадратного метра жилья, используемый для расчета социальных выплат молодым семьям. Согласно постановлению мэрии, он увеличилась на 2 398 рублей.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Челябинску на первый квартал 2026 года в размере 95 724 рубля», — сообщается на сайте администрации.

Данный показатель применяется для определения размера государственной поддержки при приобретении жилья участниками муниципальных программ. Установленный норматив не является рыночной средней ценой, а служит ориентиром для начисления целевых социальных субсидий, помогая семьям компенсировать часть затрат на покупку квартиры или частного дома.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что объемы ввода жилья в Челябинской области за 2025 год выросли на 4,3%. По итогам прошлого года в регионе построили 23 тысячи новых квартир.