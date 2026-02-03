Халва со вкусом шкварок: что представит Беларусь на «Продэкспо» в Москве

Чай из Шри-Ланки, приправы из Турции, орехи из Саудовской Аравии, вино из Аргентины… Чего только не ожидается на стендах выставки «Продэкспо-2026», которая откроется в ближнем Подмосковье совсем скоро — 9 февраля.
На стендах будет продукция от примерно двух тысяч компаний из более чем 35 стран. Чем же на этот раз удивит Беларусь, которая славится не только своей «молочкой»?
Ассортимент продуктов из республики будет очень широкий: кетчупы, безалкогольные напитки, вина, сыры, колбасы и многое другое. Одна из компаний представит упаковочные решения для пищевой промышленности.
Шкварки на десерт.
Как рассказали Sputnik в концерне «Белгоспищепром», не обойдется без бобруйской темы. Легендарный «Красный пищевик» представит новую линейку зефира.
Планируется привезти в Москву и зефир с многообещающим названием «Горячий сливочный ром». Будет даже зефир ручной работы. Но гвоздь программы — это явно подсолнечная халва со вкусом шкварок и карамелизированного лука. Вероятно, такое запивать можно не только чаем.
Другой известный производитель зефира — «Красный мозырянин» — покажет в России изделия со вкусами лимонного пирога, черничного пирога и яблочного штруделя.
Уроки мовы.
Также можно будет немного подучить белорусский язык с помощью новых конфет от «Коммунарки». По крайней мере, реально пополнить лексикон пятью словами, которые написаны на обертках. Это «удзячнасць», «пяшчота», «цiхамiрнасць», «ветлiвасць» и «натхненне».
Несмотря на то, что фантики с разными словами и разного цвета, начинка одинаковая. В составе есть, в том числе, какао-порошок и сухая молочная сыворотка.
Будет и немало других сладостей иного формата от «Спартака» и «Слодыча».
Картофельная легенда.
Когда-то в БССР изобрели один из самых успешных рецептов чипсов. Это легендарные длинные «пластинки» в картонной упаковке. Предприятие, которое самым первым начало их изготавливать, тоже планирует участвовать в выставке, — «Машпищепрод» из Марьиной Горки.
Традиционная рецептура этого предприятия такова, что не используются никакие усилители вкуса и ароматические добавки. Применяются сушеные пряности и приправы.
Значение выставки.
Россия остается основным рынком сбыта, в том числе и для пищевой промышленности. Туда, по данным «Белгоспищепрома», идет более 70% экспорта. Но предстоящая выставка в России расценивается и как возможность продвижения в третьи страны. Стенды будут смотреть потенциальные партнеры из СНГ и дальнего зарубежья.
Как ранее отмечал «Белгоспищепром», запланировано участие в более чем 150 переговорах. Продолжится и продвижение в российские розничные сети. Для этого представители предприятий посетят на выставке специальные семинары.
Сейчас уже заметен перелом в сотрудничестве. Если раньше белорусские продукты можно было купить в специализированных магазинах, то теперь они есть и во многих сетях. Среди наиболее продаваемых пищевых продуктов из Беларуси — кондитерские изделия, соль, рапсовое масло, солод, крепкий алкоголь, дрожжи, пиво и сахар. И это далеко не полный список.