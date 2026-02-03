Новый тариф на природный газ утвержден в Молдове

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило новый тариф на природный газ для бытовых потребителей. Теперь цена составит 14,43 лея (с НДС) за кубометр, что на 13,8% ниже текущего тарифа в 16,74 лея.
Напомним, в конце прошлой недели «Энергоком» опубликовала расчеты, направленные компанией в НАРЭ с предложением пересмотреть тариф на природный газ для конечных потребителей. Согласно документу, компания предложила сократить цену на газ примерно на 1,5 лея. То есть с учетом НДС в размере 8% стоимость газа для населения могла составить 15,259 лея за 1 кубометр. НАРЭ после проведения собственных расчетов предложило утвердить более низкий тариф в 14,43 лея (с НДС), который и был утвержден 3 февраля.
Новый тариф вступит в силу после публикации решения НАРЭ в Официальном вестнике (Monitorul oficial).
Ранее сообщалось, что компания «Энергоком» закупила необходимый объем природного газа на отопительный сезон 2025/2026 года по средней цене 410 евро за тысячу кубометров, что на 100 евро меньше, чем в предыдущем энергетическом году, завершившемся в сентябре. В эту сумму включены расходы на транспортировку до точки сбыта с Молдовой.