Новый тариф на природный газ утвержден в Молдове

Напомним, в конце прошлой недели «Энергоком» опубликовала расчеты, направленные компанией в НАРЭ с предложением пересмотреть тариф на природный газ для конечных потребителей. Согласно документу, компания предложила сократить цену на газ примерно на 1,5 лея. То есть с учетом НДС в размере 8% стоимость газа для населения могла составить 15,259 лея за 1 кубометр. НАРЭ после проведения собственных расчетов предложило утвердить более низкий тариф в 14,43 лея (с НДС), который и был утвержден 3 февраля.