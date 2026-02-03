В Крыму проиндексировали социальные выплаты

«С 1 февраля отделение СФР по Республике Крым проиндексировало ряд социальных и страховых выплат на 5,6%. Размер индексации определен согласно постановлению правительства РФ», — сказано в сообщении.
Февральское повышение коснулось крымчан с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других федеральных льготников. Также проиндексированы ежемесячная денежная выплата и материнский капитал.
«Его размер на первого ребенка составляет 728 921,90 рублей. Доплата за рождение второго малыша после получения сертификата за первенца — 234 321, 27 рублей. Для крымских семей, в которых родился третий ребенок или последующие дети, капитал увеличился до 963 243,17 рублей в случае, если ранее право на него не возникало. Родители, которые сохранили неизрасходованную сумму на сертификате, также получат увеличение остатка средств», — напомнили в Социальном фонде.
Кроме того, в Крыму проиндексированы и несколько других социальных выплат семьям с детьми: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей — до 10 669,64 рублей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка — до 28 450,45 рублей. При усыновлении ребенка с инвалидностью, старше восьми лет или нескольких детей, являющихся братьями или сестрами, пособие составит 217 384,58 ₽
«Февральская индексация касается и родителей, ухаживающих за детьми с инвалидностью. Начиная с февраля, пособие увеличилось до 11 563,20 ₽ Также увеличены социальные меры, которые получают жены призывников, в том числе мобилизованных участников СВО», — добавили в отделении.
Вместе с социальными пособиями в феврале повышены страховые выплаты крымчанам, получившим травму на рабочем месте — до 163 596,34 рублей. Максимальная сумма больничного по такому страховому случаю — более 503 тысяч руб. Предельное пособие при утрате трудоспособности из-за травмы или заболевания составит более 125 рублей в месяц.