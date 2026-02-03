В Крыму проиндексировали социальные выплаты

Кроме того, в Крыму проиндексированы и несколько других социальных выплат семьям с детьми: ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей — до 10 669,64 рублей, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка — до 28 450,45 рублей. При усыновлении ребенка с инвалидностью, старше восьми лет или нескольких детей, являющихся братьями или сестрами, пособие составит 217 384,58 ₽