Елена Дятлова рассказала, пустят ли троллейбус до микрорайона Космодемьянского

По словам сити-менеджера, в микрорайоне фактически две конечные остановки — на улице Магнитогорской и на Тихоокеанской около спортивного комплекса. «Туда ходят микроавтобусы. Есть намерение убрать их и поставить автобусы большего класса», — сказала Елена Дятлова.