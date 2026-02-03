Облвласти инициировали аудит Фонда капремонта

В Калининградской области приступили к реализации идеи полного аудита Фонда капитального ремонта, о необходимости которого ранее говорил губернатор Алексей Беспрозванных. Министерство строительства и ЖКХ региона опубликовало приказ о начале подготовки открытого конкурса по отбору аудиторской организации для проверки финансовой отчетности ФКР за 2025 год.
Приказом утвержден состав конкурсной комиссии, которую возглавит заместитель министра строительства и ЖКХ региона Евгения Батуркина. Отмечается, что комиссия будет рассматривать и оценивать заявки аудиторских организаций, допускать их к участию в конкурсе, а также определять победителя. Решения будут приниматься открытым голосованием. Итоги конкурса и аудиторское заключение подлежат размещению в установленном порядке после завершения процедуры отбора.
Инициатива провести аудит работы фонда была озвучена губернатором в декабре 2025 года на заседании правительства области. Тогда Алексей Беспрозванных заявил, что состояние ряда домов, особенно в муниципалитетах, вызывает вопросы, и поручил провести «полный аудит» ФКР с последующей выработкой предложений по первоочередным ремонтам, начиная с крыш и фасадов.
Глава региона также подчеркивал, что в 2026 году власти отказались повышать взнос на капитальный ремонт до тех пор, пока не станет понятно, «что мы получаем за каждый рубль повышения тарифа».