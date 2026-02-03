Облвласти инициировали аудит Фонда капремонта

Приказом утвержден состав конкурсной комиссии, которую возглавит заместитель министра строительства и ЖКХ региона Евгения Батуркина. Отмечается, что комиссия будет рассматривать и оценивать заявки аудиторских организаций, допускать их к участию в конкурсе, а также определять победителя. Решения будут приниматься открытым голосованием. Итоги конкурса и аудиторское заключение подлежат размещению в установленном порядке после завершения процедуры отбора.