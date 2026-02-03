Что построят в Алатау и кто там будет работать

Они зададут не только зонирование и параметры застройки, но и требования к качеству жизни: ограничения по высотности зданий, нормы озеленения, продуваемость территории, доступность транспорта и парковок. Стратегия станет основой для инвестиционного плана и системы преференций для бизнеса.