Что построят в Алатау и кто там будет работать

На заседании Совета по развитию Alatau City под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова были подведены промежуточные итоги и обозначены следующие шаги — от инфраструктуры и инвестиций до человеческого капитала и особого правового режима, передает DKNews.kz.
Почему Алатау — это больше, чем новый город.
Открывая заседание, Премьер-министр подчеркнул: проект находится под личным контролем Президента. Более того, принципы развития Алатау вошли в проект новой Конституции. Речь идёт о специальных правовых режимах, которые должны сделать город максимально привлекательным для инвесторов и технологических компаний.
При этом власти отдельно акцентировали: никаких рисков для территориальной целостности страны нет. Административно-территориальное устройство остаётся неизменным — этот принцип закреплён в первом разделе проекта новой Конституции.
Алатау задуман как цифровой город ускоренного развития с особым статусом — аналог мировых точек роста вроде Шэньчжэня, Дубая и Сингапура, но с казахстанской спецификой.
1,8 трлн тенге инвестиций и 30 тысяч рабочих мест.
Сегодня инвестиционный портфель Alatau City включает 44 проекта на сумму около 1,8 трлн тенге. Они охватывают промышленность, логистику, агропереработку, сферу услуг и креативную индустрию. По оценкам, это позволит создать более 30 тысяч рабочих мест и заложить устойчивую экономическую модель города.
Среди ключевых якорных проектов:
Iconic Complex — многофункциональный архитектурно-деловой центр, который станет визуальным и деловым ядром Алатау;
KAIST Kazakhstan — технологический университет, ориентированный на подготовку высококвалифицированных кадров и развитие передовых технологий.
Инфраструктура: город не «на вырост», а сразу по-крупному.
Без инженерной базы ни один мегапроект не работает — и здесь Алатау делают ставку на опережающее развитие. Работы идут сразу по нескольким направлениям:
Энергоснабжение: строительство подстанции «Арна» 220/110 кВ и проектирование ещё шести подстанций; Водоснабжение и канализация: расширение водозабора «Ынтымак», строительство трёх водозаборных установок, станции очистки сточных вод и коллекторов; Газ: проектирование новой автоматизированной газораспределительной станции «Gate City-1» и завершение АГРС «Жетиген»; Дороги: подготовка документации и строительство дорог с путепроводами и инженерными сетями в ключевых районах — Growing, Gate и Golden District.
Чёткие правила игры: от генплана до преференций.
Государственный фонд Alatau City Authority разрабатывает базовые документы, которые определят облик города на десятилетия вперёд. Это:
- концептуальный план развития,
- градостроительный план,
- стратегия развития.
Они зададут не только зонирование и параметры застройки, но и требования к качеству жизни: ограничения по высотности зданий, нормы озеленения, продуваемость территории, доступность транспорта и парковок. Стратегия станет основой для инвестиционного плана и системы преференций для бизнеса.
Ставка на людей: кого и зачем ждут в Алатау.
Отдельный акцент — человеческий капитал. Власти предлагают поэтапную модель привлечения трудовых ресурсов с приоритетом качества, а не количества. Миграционная политика будет увязана с реальными потребностями экономики города.
Ключевая цель — максимально высокая доля казахстанских специалистов в высококвалифицированных и управленческих сегментах. Делать это планируют за счёт системного развития навыков внутри страны, а не постоянного импорта кадров.
По итогам заседания Совет поддержал все представленные подходы. Для оперативного принятия решений создан специальный комитет, а к разработке нормативных актов решено привлекать не только отечественных, но и международных экспертов — чтобы правила были понятными и прозрачными для инвесторов.
Алатау постепенно превращается из амбициозной идеи в реальный проект национального масштаба. Если планы будут реализованы в заявленных темпах, Казахстан может получить не просто новый город, а новую экономическую модель развития — с технологиями, инвестициями и фокусом на качество жизни.