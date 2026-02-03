Почти 40 тысяч человек в Молдове приобрели медицинский полис в январе

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Более 39 тысяч человек приобрели в январе полис обязательного медицинского страхования по фиксированной цене, сообщили в Национальной компании медицинского страхования (CNAM).
Льготной фиксированной ценой воспользовались почти 39 тысяч человек, заплатив 2527 леев. В то же время только около 300 человек оплатили полную стоимость страхового взноса в размере 12 636 леев.
Напомним, к числу бенефициаров льгот относятся владельцы сельскохозяйственных земель, физические лица, осуществляющие независимую деятельность в сфере розничной торговли (за исключением подакцизных товаров), учредители индивидуальных предприятий и крестьянских хозяйств, владельцы патентов, арендаторы и арендодатели, иностранные граждане с временным или постоянным правом на проживание, а также другие категории лиц, не работающие по найму и не застрахованные государством.
В CNAM напомнили, что граждане, относящиеся к выше указанным категориям получателей льгот, должны заранее позаботиться о приобретении полиса, поскольку фиксированная цена будет действовать только до 31 марта. Лица, не застрахованные в течение этого срока, оплатят в случае необходимости медстраховку в полном размере 12 636 леев, а также штраф за каждый день задержки.