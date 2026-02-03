Почти 40 тысяч человек в Молдове приобрели медицинский полис в январе

В CNAM напомнили, что граждане, относящиеся к выше указанным категориям получателей льгот, должны заранее позаботиться о приобретении полиса, поскольку фиксированная цена будет действовать только до 31 марта. Лица, не застрахованные в течение этого срока, оплатят в случае необходимости медстраховку в полном размере 12 636 леев, а также штраф за каждый день задержки.