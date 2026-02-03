Путин: инфляция в 2025 году в России замедлилась до 5,6%

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что в 2025 году инфляция в стране замедлилась до 5,6 процента.
«Если в 2024 году рост цен составил 9,5 процента, то по итогам прошлого года этот показатель удалось сократить до 5,6 процента», — сообщил президент РФ на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам.
По словам Путина, рост цен, который наблюдается в начале 2026 года, будет краткосрочным, к его концу ожидается снижение инфляции до 5 процентов.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак во время выступления на заседании комитета Совфеда по экономической политике заявил, что ВВП России в 2026 году увеличится на 1−1,3 процента, а инфляция замедлится до 4−4,5 процента.